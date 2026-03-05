Как да направиш 8 март специален без излишно напрежение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всеки знае датата, но всяка година сякаш празникът ни изненадва. Задачите се трупат: да поздравиш жените в живота си, да измислиш подарък за най-близките , да пишеш на онези, които са далеч. Ето как да се подготвиш спокойно за 8 март с Viber Marketplace.

Планът ти спестява време и пари

Ясната организация струва по-малко - и като бюджет, и като усилия. Прецени за кого ще вземеш подарък, и до кого ще пратиш само поздравително съобщение.

Как лесно да намериш подарък за близките - идеи за вдъхновение:

Хобита: нещо, свързано с любимите интереси в свободното време

Универсални варианти: бижута, ваучери за разкрасителни процедури или шопинг

Романтичен жест: вечеря, масаж за двама, съвместно СПА преживяване

Преживявания: билети за концерт на любим изпълнител или фотосесия заедно оставят спомен

Сантиментални: семейна дигитална снимка, албум с лично послание, видео поздрав

Как да намериш подарък бързо и близо до теб

Viber Marketplace е удобен за намиране на подаръци за близки в последия момент или ако искаш да планираш час за грим или прическа в близост до теб. В него има каталог със стотици предложения от местни бизнеси - салони за красота, кафенета, цветарски магазини, домашни сладкиши и още много други. Преди 8 март платформата ти помага да намалиш напрежението:

Търси каталог с продукти и услуги по категории - „красота“, „дом и градина“, „развлечения“

Виж какво е в близост до теб като разрешиш локация

Чатът във Viber ти позволява пишеш директно на бизнеса, за да провериш наличност, да уточниш детайли и да направиш покупка лесно и бързо

А ако искаш нещо повече от материален жест?

Не забравяй: не всичко е свързано с подаръци. Думите, вниманието и времето означават най-много. Помисли за какво искаш да благодариш на жените в живота си и ги зарадвайс празничен стикер тук https://stickers.viber.com/pages/wday26_bg