Тияна Бикич е новият генерален мениджър на Glovo България

Лидер със стратегическа визия ще ръководи компанията през следващия етап на растеж и иновации на местния пазар

Glovo, мултикатегорийното приложение, което улеснява ежедневието, обяви назначаването на Тияна Бикич за нов генерален мениджър за България. Това стратегическо решение затвърждава стремежа на компанията към устойчив растеж на българския пазар и към по-нататъшното развитие в местната бизнес екосистема.

Тияна Бикич има над десет години международен опит в сферите на бързооборотните стоки (FMCG), електронната търговия и Q-commerce, със фокус в разработването на търговски стратегии, бизнесразвитие и управление на екипи. Преди да поеме новата си роля в България, тя заема ръководни позиции в Procter & Gamble и Amazon, а последно изпълнява длъжността Head of Commercial за Glovo Сърбия.

По време на професионалния си път в Glovo, Тияна Бикич допринася за укрепването на търговската стратегия на компанията и за изграждането на дългосрочни партньорства с местни търговци. Успоредно с това тя подкрепя развитието на силни екипи с фокус върху устойчивия растеж на компанията.

В новата си роля Бикич ще се фокусира върху допълнително подобряване на потребителското изживяване, разширяване на сътрудничеството с местния бизнес и утвърждаване на Glovo като надеждно и предпочитано решение в ежедневието на българските потребители.

„България е динамичен и дигитално развит пазар със значителен потенциал за по-нататъшно разширяване. Наш приоритет е да продължим да надграждаме потребителското изживяване, като същевременно създаваме осезаема стойност за местните бизнеси и партньори. Нашата мисия е да улесняваме ежедневието. Постигаме го, като залагаме на иновации, оперативна ефективност и силно локално сътрудничество. Устойчивият растеж идва чрез инвестиции в хората, изграждане на доверени партньорства и поддържане на открит диалог с всички заинтересовани страни. Glovo ще продължи да разширява мрежата си от местни партньори и да обогатява своето портфолио спрямо нуждите на потребителите. Ще подкрепяме развитието на местните таланти и дългосрочния растеж на компанията в страната“, заяви Тияна Бикич, генерален мениджър на Glovo България.

Назначението бележи важна стъпка в следващия етап от развитието на Glovo България, с устойчив фокус върху иновациите, отговорната експанзия и приноса към дигиталната икономика на страната.

Тияна Бикич поема официално ръководството на компанията в България от февруари 2026 г., като ще оглави следващата фаза от развитието на Glovo на местния пазар.

За Glovo

Glovo е водеща технологична платформа, която свързва потребители, бизнеси и куриери, предлагайки разнообразие от услуги в различни продуктови категории от местни ресторанти, хранителни магазини, супермаркети и други търговски обекти. Като един от лидерите в Quick Commerce – следващото поколение електронна търговия – визията на Glovo е да изгради най-големия онлайн пазар, който осигурява достъп до всичко в рамките на града за минути. Основана през 2015 г. в Барселона, компанията оперира в 22 държави в Европа, Централна Азия и Африка.

