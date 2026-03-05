Централната банка на ОАЕ: Финансовият сектор остава устойчив след иранските удари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финансовият сектор на Обединените арабски емирства (ОАЕ) остава устойчив, силен и стабилен въпреки напрежението в региона след иранските въздушни удари, заяви управителят на централната банка на страната Халед Мохамед Балама, цитиран от Ройтерс.

Изявлението му идва на фона на войната между Израел и САЩ от една страна и Иран от друга, която предизвика в ОАЕ най-сериозната криза от началото на пандемията от КОВИД-19, предаде БТА.

Иранските ракетни удари разклатиха репутацията на региона като сигурно убежище за инвеститорите, което предизвика безпокойство на пазарите и породи опасения за перспективите пред бързо развиващия се сектор на недвижимите имоти в ОАЕ, допълва Ройтерс.

По думите на Балама банковият и финансовият сектор на страната е „устойчив, силен, стабилен и добре позициониран да се справи с регионалните развития".

Той посочи, че коефициентът на капиталова адекватност на банковата система в момента е 17 процента, а коефициентът на ликвидно покритие надхвърля 146,6 процента. Общите активи на банковия и финансовия сектор в ОАЕ възлизат на над 5,42 трилиона дирхама (около 1,48 трилиона долара).

Според централната банка търговските банки, финансовите институции и застрахователните компании в страната функционират нормално и без прекъсване. Те разполагат с развити рамки за идентифициране и управление на рисковете, както и с механизми за гарантиране на непрекъсваемостта на дейността в съответствие с международните стандарти.

От институцията посочват още, че продължават внимателно да следят развитието на ситуацията, за да гарантират, че националните банкови и финансови услуги ще останат без прекъсване.

Междувременно индексите на фондовите пазари в ОАЕ се понижиха в началото на днешната търговия, след като бяха отворени отново вчера след двудневно спиране, предизвикано от иранските атаки с ракети и дронове срещу страната.