30 млн. евро от "Фонд за стратегически технологии и отбрана" за фирми от стратегически сектори

Гарантирането на равнопоставеност и недискриминационни условия при възлагането на обществените поръчки и пълна прозрачност от Фонда на фондовете поиска министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова.

Тя проведе среща с управителния му съвет, на която беше направен пълен преглед на изпълнението на актуалните финансови инструменти, насочени към различни сектори, както и предстоящите процедури. Обсъдени бяха сигнали, засягащи работата на Фонда, както и констатирани проблеми и решения, които се предприемат за подобряване на процесите, съобщиха от министерството.

Обсъдени са сроковете за изпълнението и структурирането на финансовите инструменти, забавянето на някои процеси, мерки за по-тясна координация и максимална интензивност с цел бързо достигане на средствата до крайните получатели.

По време на срещата особено внимание беше отделено на Фонда за технологичен трансфер и на стартиралите наскоро пазарни консултации за дялов финансов инструмент, насочен към стратегически технологии и отбрана. Публичният му ресурс възлиза на 30 млн. евро, съфинансиран от ЕС по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията". „Фонд за стратегически технологии и отбрана" e насочен към предприятия, които осъществяват дейност в стратегически сектори с висока добавена стойност, включително, но не само, дигитални и deep tech технологии, киберсигурност, квантови технологии, компютърни и електронни технологии, софтуерна индустрия, биотехнологии и чисти технологии и др. Подкрепа ще бъде предоставяна и на компании, които разработват технологични решения в областта на отбраната и продукти с двойна употреба.

На срещата от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" присъстваха - Александър Георгиев, Бисер Петков и Александър Ненков, а от МИР заместник-министрите Мира Йосифова и Борислав Банков.