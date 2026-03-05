Европейският газов пазар реагира на заплахата за ограничаване на доставките от Русия.

Референтните цени на природния газ в Европа и Великобритания се повишиха по-рано днес след спад в предходната сесия, след като руският президент Владимир Путин предупреди, че Русия може да спре и оставащите си доставки на газ за Европа. Изявлението засили опасенията за предлагането, след като Катар обяви форсмажор по доставки на втечнен природен газ (ВПГ), се посочва в обзорен материал на Ройтерс.

Фючърсите на газа на нидерландския хъб Ти Ти Еф (TTF), с доставка през следващия месец, които служат като ценови ориентир за Европа, нараснаха с около 2 процента до 49 евро за мегаватчас към 09:28 ч. по Гринуич (11:28 часа бълг. време), ограничавайки своето движение нагоре, след като по-рано през сесията нараснаха с 8,3 процента до 52,80 евро за мегаватчас, предаде БТА.

Априлският газов контракт във Великобритания, който по-рано беше поскъпнал със 7,2 процента, се търгуваше с 2,1 процента по-високо на ниво от 129,5 пенса за терм (около 52 евро за мегаватчас), показват данни на Intercontinental Exchange.

В интервю за руската държавна телевизия Путин коментира плановете на Европа да наложи пълна забрана на вноса на руски тръбопроводен газ до края на 2027 г., както и да забрани нови краткосрочни договори за руски втечнен природен газ от края на април 2026 г. По думите му при отварянето на други пазари „може би би било по-изгодно за Русия да спре да доставя за европейския пазар още сега".

Междувременно днес руският вицепремиер Александър Новак заяви, че правителството скоро ще се събере, за да обсъди спирането на износа на руски газ за Европа.

Преди войната в Украйна Русия осигуряваше около 40 процента от доставките на тръбопроводен газ за Европейския съюз, но през миналата година делът ѝ е спаднал до около 6 процента, според данни на Европейската комисуия.

Анализатори на „Ай Ен Джи Груп" (ING Group) предупреждават, че изказването на Путин поставя под риск значителни обеми доставки, като основният риск е свързан с потоците на втечнен природен газ. По техни оценки при по-нормални условия глобалният пазар на ВПГ би могъл постепенно да пренасочи търговските потоци, но при положение че около 110 млрд. куб. м ВПГ годишно от региона на Персийския залив са засегнати, това би представлявало сериозно предизвикателство за Европа.

Напрежението в Близкия изток също засилва конкуренцията за доставки. Според анализаторите на Ай Ен Джи азиатските купувачи търсят алтернативни източници на ВПГ на фона на ограниченията на глобалния пазар.

Задачата на Европа да запълни газохранилищата си за следващата зима става по-скъпа, тъй като последиците от войната между САЩ и Израел срещу Иран нарушават производството и доставките на втечнен газ, което ограничава предлагането и повишава цените.

Според анализатори на „Кплер" (Kpler) европейските купувачи трябва да осигурят около 700 карго доставки ВПГ, или приблизително 67 млрд. куб. м газ, за да напълнят хранилищата си това лято. Това е с около 180 карго доставки, или 17 млрд. куб. м, повече спрямо миналата година.

В същото време САЩ, най-големият производител на втечнен природен газ в света, разполага с ограничен свободен капацитет за бързо увеличаване на производството, тъй като терминалите работят почти на пълен капацитет, а повечето доставки са обвързани с дългосрочни договори.

Междувременно на европейския пазар на въглеродни емисии референтният контракт поскъпна с 2,02 евро до 72,59 евро за тон.