Сериозна китайска марка продаде само една кола в Германия през януари

Nio е марка, която атакува премиум сегмента и е взела насериозно навлизането си в Европа. Китайската компания дори се опитва да разпострани и станции за бърза смяна на батериите в своите електрически коли.

Директорът на марката в Германия - Дейвид Зултерс, обаче е уволнен, съобщава изданието Electric Vehicles. Той критикува новите марки, които се опитват да се установят в Германия в LinkedIn: "Услугата, остатъчната стойност и процесите са част от самия продукт и трябва да се разглеждат като едно цяло. Ако някоя от тях липсва, доверието се губи по-бързо, отколкото може да бъде възстановено."

През 2023 г. в Германия са регистрирани 1263 автомобила Nio. На следващата година продажбите рязко спаднаха до 398 коли. През 2025 г. те намаляха до 325.

През януари 2026 г. последва нов неуспех. В цялата страна е регистриран само един автомобил Nio. В резултат на това Зултер трябваше да напусне поста.

Той заема тази позиция от лятото на 2024 г., превръщайки се в четвъртия шеф за четири години, откакто марката се установи в Германия.