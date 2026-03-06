ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шън Дан'ян: Чуждите инвеститори ще имат повече въз...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22410323 www.24chasa.bg

Сериозна китайска марка продаде само една кола в Германия през януари

Георги Луканов

[email protected]

3660
Китайският модел Nio ET9 е с най-модерното активно окачване. Снимки: производителите

Nio е марка, която атакува премиум сегмента и е взела насериозно навлизането си в Европа. Китайската компания дори се опитва да разпострани и станции за бърза смяна на батериите в своите електрически коли. 

Директорът на марката в Германия - Дейвид Зултерс, обаче е уволнен, съобщава изданието Electric Vehicles. Той критикува новите марки, които се опитват да се установят в Германия в LinkedIn: "Услугата, остатъчната стойност и процесите са част от самия продукт и трябва да се разглеждат като едно цяло. Ако някоя от тях липсва, доверието се губи по-бързо, отколкото може да бъде възстановено."

През 2023 г. в Германия са регистрирани 1263 автомобила Nio. На следващата година продажбите рязко спаднаха до 398 коли. През 2025 г. те намаляха до 325. 

През януари 2026 г. последва нов неуспех. В цялата страна е регистриран само един автомобил Nio. В резултат на това Зултер трябваше да напусне поста.

Той заема тази позиция от лятото на 2024 г., превръщайки се в четвъртия шеф за четири години, откакто марката се установи в Германия.

Китайският модел Nio ET9 е с най-модерното активно окачване. Снимки: производителите
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание