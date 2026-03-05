ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германският министър на отбраната заяви, че страна...

Всяко работно място в „Кауфланд България" поддържа други шест в икономиката

Иван Чернев, изпълнителен директор на "Кауфланд България"

За 20 години прякото социално-икономическо въздействие на търговската верига е за над 4 млрд. евро

С добавена стойност от над 13 млрд. евро за икономиката на България, изплатени близо 1 млрд. евро под формата на заплати и над 1 млрд. евро като данъци и такси отчита своето 20-годишно присъствие на българския пазар „Кауфланд България". Това каза на рождения ден на търговската верига нейният изпълнителен директор Иван Чернев, а икономистите Кристофор Павлов, Любомир Дацов и експертът по устойчиво развитие Боян Рашев представиха приноса на веригата към българската икономика и общество за тези две десетилетия.

В момента 1 работно място в „Кауфланд България" поддържа други 6 работни места в българската икономика – това са работещите във фирми доставчици, производители на стоки и съпътстващи дейности. На практика тези малко над 8800 служители на веригата поддържат близо 50 хиляди работни места в България, като от 2019 г. насам има над 66% ръст на разкритите по този начин работни места в български производители, каза Рашев.

Изпълнителният директор Иван Чернев подчерта, че веригата е сключила вече над 50 договора за изкупуване на стоки от български производители.

Още от откриването на първия филиал в Пловдив през 2006 г. в „Кауфланд" вече е имало голям брой артикули, но оттогава досега той е нараснал с още 22%, а специално стоките от български производители са се увеличил с 21%. А само за последните 2 години има 20-процентен ръст на продуктите, които са био-, веган, без лактоза, безглутенови и др., което означава, че този тип нишови храни се социализират, тъй като по принцип техните цени на пазара са по-високи, посочи Рашев.

Икономистът Любомир Дацов изтъкна, че добавената стойност за една година на цялото селско стопанствов България е равна на тази само от „Кауфланд". „Но все пак в него са заети 100 хиляди души, а субсидиите, които получава са равни на добавената стойност", каза той. И изтъкна, че една от заслугите напоследък НСИ да успява да подава експресни данни за инфлацията само 2-3 дни след приключването на месеца, е именно на „Кауфланд България" и останалите големи търговски вериги, тъй като те подават веднага данните за хиляди цени.

Главният икономист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов изтъкна, че делът на търговията в българското БВП е най-висок сред всички страни в ЕС. Преди навлизането на големите търговски вериги на нашия пазар обаче банките избягвали да работят с него и било изключително трудно да навлязат в ритейл сектора. „Защото голяма част от него беше в сивия сектор, неплащанията там бяха в огромни количества. Днес това не е така – ритейлът е сред предпочитането клиенти на банките", каза Павлов.

