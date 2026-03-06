ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Lotus превърна електрически хипер SUV в хибрид с п...

Lotus превърна електрически хипер SUV в хибрид с пробег над 1200 км

Георги Луканов

Новият супер хибрид Lotus Eletre X. Снимка: Lotus

Lotus Eletre X е новата хибридна версия на електрическия хипер SUV на Lotus. Този модел бележи значителна промяна за марката, като за първи път добавя двигател с вътрешно горене към електрическата гама на модела Eletre, за да предложи по-голям пробег.

Мощният кросоувър използва система от типа range-extender (EREV) удължител на пробега. С нея предлага общ комбиниран пробег от над 1200 км, което решава проблемите за изминаването на достатъчно километри при изцяло електрическите модели, особено при движение по магистрала.

 Разполага с 2.0-литров четирицилиндров турбо двигател, монтиран отпред, който действа основно като генератор за зареждане на батерията по време на движение.

Системата генерира впечатляващите 939 к.с., осигурявайки типичното за Lotus динамично представяне.

Очаква се първите доставки да започнат през есента на 2026 г., като моделът първоначално е насочен към китайския пазар, но с планове за глобално присъствие.

Докато стандартните модели (Eletre, Eletre S и Eletre R) са изцяло електрически с пробег до 600 км (WLTP), версията X е създадена за потребители, които търсят "неограничена свобода" при пътувания на дълги разстояния.

Новият супер хибрид Lotus Eletre X. Снимка: Lotus
