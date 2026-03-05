"Луфтханза" удължава отмяната на полети до Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският авиопревозвач "Луфтханза" (Lufthansa Group) удължи спирането на полети до от Дубай и Абу Даби до вторник, 10 март, а от и до Техеран - до 1 май заради ситуацията в Близкия изток, предаде БТА по информация на Ройтерс.

"Луфтханза" непрекъснато следи и преценява ситуацията относно сигурността в Близкия изток и поддържа тесни контакти с местните власти", посочва компанията в изявление.

До по-късно през март са спрени и полетите от и до кипърската столица Ларнака, Тел Авив, Бейрут, Аман, иракския град Ербил.