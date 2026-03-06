Задължително шофиране и по тъмно, за да вземеш книжка

Ако до 2 години шофьорският курс не се завърши успешно, ще се започва отначало

Задължително каране по тъмно по време на шофьорските курсове, за да се засили пътната безопасност, предлагат от Министерството на транспорта.

Въвеждат се и точни часове, в които кормуването ще се счита за нощно -

между 18,30 и 6,30 ч за периода ноември-януари и между 22 ч и 5 ч за май-юли. Между февруари и април ще започва от 20,30 ч, а между август и октомври - от 21 ч.

На практика нощното кормуване и сега е задължително, но нямаше фиксирани часове, в които то да се случва, което позволявало изискването да се заобикаля.

Тези промени се правят в наредбата за обучение на кандидатите за придобиване на шофьорска книжка и са публикувани за обществено обсъждане.

Те включват и условие, ако кандидат не е успял да приключи курсa си до две години, да започне отначало. Целта е до изпит да бъдат допускани хора с актуални умения и знания, тъй като нормативната уредба често се променя. Изключение се прави за учениците в професионалните училища за шофьори.

Те от своя страна ще имат право да започнат курс за книжка категория В още преди да са навършили 17-годишна възраст. По принцип обучението може да започне най-рано три месеца преди кандидатът да навърши 18 години, а за категория АМ - един месец преди това. За учениците в професионални гимназии за шофьори се прави изключение този срок да е 1 година. Въпреки това те не могат да бъдат включени в задължителните часове за придобиване на категория В, които се провеждат в 11-и и 12-и клас, тъй като немалка част от тях все още не са навършили 17 години към началото на учебната година. Затова този пропуск сега се изчиства.

Кандидатите за книжки за мотори вече ще трябва да носят предпазни каски и ръкавици и по време на обучението, а не само по време на изпита.

С промените се пресичат и различни практики, с които инструкторите заобикалят електронната система, в която от 2024 г. се вкарват учебните дневници и картони, които преди бяха хартиени.

Сегашният текст на наредбата позволява те да вкарват ръчно данните за проведените часове, когато има технически причини или липса на интернет. Сега тази възможност се ограничава до три пъти за всеки кандидат или група.

Според контролните органи са засичани и нарушения преподавателите да

отразяват присъствия в системата, докато изобщо не се намират в учебния кабинет

Затова вече местоположението на преподавателя ще се отразява автоматично чрез GPS. Съответно се въвеждат изисквания към устройствата - да имат GPS, операционна система минимум Android 11 или iOS 15, както и предна камера.

Въвежда се изискване в началото и в края на всеки учебен час кандидатите да се подписват в картона за обучение, за да има доказателство, че са преминали целия курс.

Вносителите на промените уточняват, че изискването за закупуване на нови устройства може да доведе до вдигане на цените на курсовете.