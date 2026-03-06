BYD пусна батерия, която се зарежда за 9 минути!

BYD представи батерията Blade 2.0, която се зарежда до 97% за 9 минути. Батерията Blade от второ поколение и технологията Flash Charging увеличават енергийната плътност и драстично намаляват времето за зареждане на електрическите коли, включително при екстремни студове.

Батерията Blade от второ поколение се зарежда от 10% до 70% само за 5 минути и от 10% до 97% за 9 минути. Дори при температури под нулата системата поддържа забележителна ефективност. Зареждането от 20% до 97% отнема 12 минути при -20 градуса и същите 12 минути при -30 градуса, само с три минути по-дълго, отколкото при стайна температура за диапазона 20%-97%

На стандартни зарядни станции, второто поколение Blade се зарежда с 30-50% по-бързо от стандартните батерии. Освен скоростта, новият модел превъзхожда предшественика си по редица начини: енергийната плътност е с 5% по-висока, животът на батерията е увеличен, а безопасността е подобрена. Като пример за възможностите си, Denza Z9GT с новата батерия може да измине 1036 км с едно зареждане.

Заедно с новата батерия, BYD пуска на пазара зарядни станции от следващо поколение. Ключовата им характеристика е Т-образният дизайн, който позволява лесен достъп до зарядния накрайник. Самият заряден накрайник е по-компактен и водоустойчив.