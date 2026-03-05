ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета тревога за последните часове беше обявена в ...

Разплатени са 68 млн. евро към 89 общини по инвестиционна програма

Банкноти евро. Снимка: Pixabay

За периода от 20 февруари до 2 март са разплатени 68,9 млн. евро по Общинската инвестиционна програма, информират от Министерството на финансите (МФ). Разплатените средства са част от 192,1 млн. евро одобрени, но неразплатени средства по програмата към 19 февруари.

На 89 различни по големина общини, разположени на територията на цялата страна, са разплатени извършените и отчетени разходи по 209 проекта, посочват от МФ като разясняват, че плащанията включват авансови, междинни и окончателни плащания, както и за строителен и за авторски надзор, съобразно етапите на изпълнение на проектите.

Общият финансов ресурс по програмата, в условията на удължителен закон за държавния бюджет, е до 460 млн. евро. Реализират се плащания единствено по проектите, включени в Приложение 3 към Закона за държавния бюджет на България за 2025 г., отбелязват от МФ, цитира БТА.

От Министерството на финансите посочват още, че ще представят информация за извършените разплащания на седмична база.

