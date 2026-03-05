Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще работи на пълна мощност след десетина дни

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков извърши днес проверка в АЕЦ „Козлодуй" и проследи процеса на включване на шести блок с поетапно повишаване на мощността. Това стана след поредния ремонт на повредена мембрана в турбинната зала на блока.. Посещението бе част от ангажимента му за пряк контрол върху състоянието на ключовата енергийна инфраструктура на страната и за гарантиране на сигурността на електроенергийната система.

„Тук съм, за да наблюдавам развъртането на мощността след включването на шести блок в паралел и най-вече, за да получа информация от първа ръка за техническите проблеми с ремонтирането на мембраната", заяви министър Трайков по време на инспекцията.

По информация на ръководството и техническите екипи на централата първоначално е била проведена процедура за доставка на оригинални мембрани, която обаче е прекратена през 2023 г. по причини, които предстои да бъдат изяснени.

През 2024 г. е започната нова процедура, но изпълнението ѝ е зависело от дерогация на Министерския съвет за доставка на оборудване в условията на санкционен режим. Тази дерогация е получена едва през май 2025 г., когато вече е било твърде късно за изпълнение на поръчката от избрания доставчик. Това е наложило използването на аналогични компоненти като временно техническо решение.

Според експертите проблемът е бил локализиран в една от осемте мембрани след извършените корекции се очаква блокът да достигне пълен капацитет до десетина дни.

По време на посещението си министърът получи и пълен списък с необходимите дерогации от Министерския съвет, които трябва да бъдат осигурени, за да се гарантира безпроблемната доставка на резервни части и оборудване за централата.

„Не знам защо предишното правителство не е взело тези решения. Поемам ангажимент те да бъдат придвижени възможно най-бързо. Това включва и доставката на въпросната мембрана по новата процедура, която централата вече е започнала, както и допълнително искане за дерогация, което е забавено министерството. Процесът и по неговото разглеждане ще бъде ускорен", категоричен бе министър Трайков.