Първите два електрически влака Škoda пътуват към България (Видео)

Следваща спирка: България! Първите два електрически влака Škoda официално са на път! Това съобщиха от Škoda Group във фейсбук.

"След като преминаха всички динамични и безопасни тестове в Чехия, първите влакове се отправят към новия си дом. Това е само началото. Доставяме общо 25 модерни четиривагонни електрически влака, за да модернизираме железопътната система на страната", казват от Škoda Group.

Влаковете са снабдени с над 300 удобни седалки и климатик. Осигуряват плавно и тихо пътуване и имат 15-годишна гаранция за пълно обслужване.

"Нашето партньорство с България е по-силно от всякога! Наред с тези влакове, доставяме и 8 метровлака и подготвяме 75 нови тролейбуса за София", посочват още от компанията.

45 нови влака, които в момента се произвеждат, ще отидат в "БДЖ - Пътнически превози", а 15 ще се управляват от екипи на частната "Ивкони Експрес".

"БДЖ - Пътнически превози" спечели най-големия, западния лот, който покрива 75% от жп мрежата в страната. Според дела на компанията в превозите на пътници на нея й се полагат 19 от новите електрически "Шкода" и 26 от влаковете на френската "Алстом", един от които вече се тества по българската мрежа.

За Северния регион, в който ще оперира частната "Ивкони Експрес", се дават 3 мотриси на "Шкода" и 5 влака на "Алстом". За южния регион, спечелен също от "Ивкони Експрес", на фирмата се предоставят 3 влака на "Шкода" и 4 на "Алстом".

По сроковете на плана за възстановяване финансирането на проектите, каквито са новите влакове, ще приключи през август тази година, тоест - дотогава тези влакове трябва да бъдат произведени - чешката "Шкода" произвежда 25 електрически мотриси за близко разстояние, а "Алстом" - 35 електрически мотриси, но за по-дълги разстояния.