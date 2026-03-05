Любомир Дацов: За да има голямо повишение на цените на петрола, конфликтът с Иран трябва да продължи дълго

Никой не знае какъв е сценарият на нападението на САЩ и Израел срещу Иран. Но за да има голямо и трайно повишение на цените на петрола, този конфликт трябва да продължи достатъчно дълго. Това каза в предаването „Лице в лице" на Би Ти Ви икономистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Много зависи от поведението на Китай – една трета от потреблението на нефт на Китай например минава през Ормузкия проток, където макар че има някакво движение на танкери, ситуацията е сложна. Освен това Индия би могла да се върне към консумацията на руски петрол, каза Дацов.

"Тази война ще има дълги последствия, уроците на историята трябва да се помнят. Половината от проблемите в Близкия изток според мен идват още от времето когато британците са се изтеглили от региона и са очертали сегашните граници на държавите", каза Дацов.

Ако проектът за бюджета за 2026 г. беше приет във вида си от края на миналата година, за бизнеса щеше да има утежнение. Лошото сега е, че няма никакъв разговор за бюджета и не се вижда никаква дискусия между партиите по този въпрос, смята Дацов. Според доклада на Фискалния съвет за изпълнението на бюджета за 2025 г. приходната част не е изпълнена с между 5 и 6 млрд. лева.