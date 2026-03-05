Безработицата в Бразилия с рекорден спад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Безработицата в Бразилия е достигнала най-ниското си ниво за периода от ноември до януари, което е добра новина за президента Луиз Инасио Лула да Силва седем месеца преди предстоящите избори. Това сочат официални данни, публикувани днес и цитирани от Франс прес.

Равнището на безработицата е било 5,4 на сто в сравнение с 6,5 на сто за същото тримесечие на предходната година.

Това е най-ниското ниво за това време на годината, откакто Бразилският институт по география и статистика (IBGE) прие настоящия си метод за изчисление през 2012 година, съобщава БТА.

Заетостта е един от положителните моменти в икономическия баланс на левия президент Луиз Инасио Лула да Силва, който ще се опита да си гарантира преизбиране през октомври.

За тримесечието от ноември до януари 5,9 милиона души са си търсили работа в Бразилия, което е с 1,2 милиона по-малко, отколкото година по-рано.

Въпреки това нивото на безработицата се е увеличило с 0,3 процентни пункта между ноември и януари в сравнение с предходното тримесечие (5,1 на сто за периода октомври-декември 2025 г.)

Делът на активното население, заето в неформалния сектор, е намалял незначително, но остава много висок - 37,5 на сто. Бразилският институт по география и статистика подчертава, че това е „структурна характеристика" на бразилския пазар на труда.

Растежът във водещата икономика на Латинска Америка се е забавил миналата година до 2,3 на сто в сравнение 3,4 на сто през 2024 година.