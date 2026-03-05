ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета тревога за последните часове беше обявена в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22412814 www.24chasa.bg

Путин: Русия може да спре доставките на руски газ за Европа

2516
Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Русия може да започне спиране на износа си за европейския пазар по-рано от планираното, предвид намерението на ЕС да се откаже напълно от руския газ, заяви президентът Владимир Путин, цитиран от ТАСС. 

„Плановете са след месец да се въведат ограничения за покупките на руски газ, включително втечнен, а след година - през 2027 г., да се въведат допълнителни ограничения, до пълна забрана", заяви Путин, имайки предвид позицията на ЕС.

„Сега се отварят други пазари. Не би ли било по-изгодно за нас да спрем доставките за европейския пазар още сега? Да се насочим към отварящите се пазари и да си осигурим позиции там?", каза руският президент. 

Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси