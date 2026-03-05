Путин: Русия може да спре доставките на руски газ за Европа

Русия може да започне спиране на износа си за европейския пазар по-рано от планираното, предвид намерението на ЕС да се откаже напълно от руския газ, заяви президентът Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

„Плановете са след месец да се въведат ограничения за покупките на руски газ, включително втечнен, а след година - през 2027 г., да се въведат допълнителни ограничения, до пълна забрана", заяви Путин, имайки предвид позицията на ЕС.

„Сега се отварят други пазари. Не би ли било по-изгодно за нас да спрем доставките за европейския пазар още сега? Да се насочим към отварящите се пазари и да си осигурим позиции там?", каза руският президент.