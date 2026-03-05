"Фич": Затварянето на Ормузкия проток ще продължи по-малко от месец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch) прогнозира, че Ормузкият проток ще остане затворен за по-малко от месец, а върху инфраструктурата за производство и транспорт на енергийни суровини няма да бъдат нанесени големи щети, се посочва в съобщение на сайта й.

Пред тези прогнози обаче има значителни рискове, предупреждава агенцията, цитирана от БТА.

Според анализаторите на агенцията ефектът от затварянето на протока върху суверените рейтинги на страните от региона ще варира, но вероятно ще може да бъде поет в рамките на съществуващите рейтингови нива според очакванията за продължителността на войната.

През Ормузкия проток минава близо една пета от доставките на суров петрол в света.