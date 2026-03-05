Европейските борси затвориха на отрицателна територия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските пазари приключиха днешната търговска сесия низходящо, като инвеститорите следят внимателно развитието на геополитическата ситуация в Близкия изток, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 389,61 пункта или 1,61 на сто до 23 815,75 пункта.

Парижкият CAC 40 изгуби 121,93 пункта или 1,49 на сто до 8045,80 пункта.

Лондонският FTSE 100 спадна със 153,71 пункта или 1,45 на сто до 10 413,94 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри 7,88 пункта или 1,29 на сто до 604,83 пункта.