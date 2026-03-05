ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси затвориха на отрицателна територия

Снимка: Пиксабей

Водещите индекси на европейските пазари приключиха днешната търговска сесия низходящо, като инвеститорите следят внимателно развитието на геополитическата ситуация в Близкия изток, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА. 

Във Франкфурт DAX се понижи с 389,61 пункта или 1,61 на сто до 23 815,75 пункта.

Парижкият CAC 40 изгуби 121,93 пункта или 1,49 на сто до 8045,80 пункта.

Лондонският FTSE 100 спадна със 153,71 пункта или 1,45 на сто до 10 413,94 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри 7,88 пункта или 1,29  на сто до 604,83 пункта.

 

Снимка: Пиксабей

