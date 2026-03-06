Димитър Маргаритов: Хубаво е туристите в Близкия изток да си направят допълнителни застраховки

"В динамични времена като днешните трябва да се обезпечим, колкото се може повече. Хубаво е туристите в Близкия изток да си направят допълнителни застраховки", посъветва бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Потребителите трябва да запазят хладнокръвие и да търсят начин да стигнат до България чрез своите туроператори, за да стигнат на безопасно място", заяви Маргаритов и добави, че в случай на недоволство имат правото да подадат жалба и да си потърсят правата.

"Важно е когато сме на терен да държим комуникация и да си търсим правата. В ситуация на форсмажорни обстоятелства имаме право на до три безплатни нощувки", заяви експертът и добави, че ако някой е плащал за услуга при такива обстоятелства, е важно да си пази касовите бележки и фактурите, за да може да си възвърне средствата.

На въпрос за вдигането на цените на горивата покрай ситуацията в Близкия изток Маргаритов отговори, че тази ситуация може да е предпоставка за плавно поскъпване.