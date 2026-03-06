ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦИК пита защо ще гласуваме на парламентарните избо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22414663 www.24chasa.bg

Димитър Маргаритов: Хубаво е туристите в Близкия изток да си направят допълнителни застраховки

3076
Бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов КАДЪР: БНТ

"В динамични времена като днешните трябва да се обезпечим, колкото се може повече. Хубаво е туристите в Близкия изток да си направят допълнителни застраховки", посъветва бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Потребителите трябва да запазят хладнокръвие и да търсят начин да стигнат до България чрез своите туроператори, за да стигнат на безопасно място", заяви Маргаритов  и добави, че в случай на недоволство имат правото да подадат жалба и да си потърсят правата. 

"Важно е когато сме на терен да държим комуникация и да си търсим правата. В ситуация на форсмажорни обстоятелства имаме право на до три безплатни нощувки", заяви експертът и добави, че ако някой е плащал за услуга при такива обстоятелства, е важно да си пази касовите бележки и фактурите, за да може да си възвърне средствата.  

На въпрос за вдигането на цените на горивата покрай ситуацията в Близкия изток Маргаритов отговори, че тази ситуация може да е предпоставка за плавно поскъпване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси