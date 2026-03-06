Сметната палата организира изпит за одитори на 25 април

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Срокът за подаване на документите за участие в изпита е 14 април, а на сайта на институцията са обявени материалите, по които трябва да се готвят кандидатите и изискванията за явяване

Сметната палата предоставя нови възможности за желаещите да станат одитори - чрез изпит, отворен за всички, които искат да се развиват професионално във Върховната одитна институция.

Сметната палата ще проведе изпита за одитори за тази година на 25 април 2026 г.

Изпитът за одитори на Сметната палата е възможност за кариерно развитие в одитната институция. Успешно издържалите изпита за одитори на Сметната палата получават удостоверение, което им дава право да кандидатстват след това в конкурсите за одиторски длъжности в институцията, по-високи от длъжността „стажант-одитор", съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Удостоверението за успешно положен изпит дава гаранция, че бъдещите кандидати в конкурси за одитори имат знания за международните одиторски стандарти според Рамката за професионални становища на ИНТОСАЙ (Международна организация на Върховните одитни институции) и националното законодателство в публичния сектор.

Изпитът ще се проведе в електронна среда.

На сайта на Сметната палата са обявени изискванията за кандидатите за явяване на изпит за одиторите, както и необходимите документи, които трябва да подават.

https://www.bulnao.government.bg/bg/za-nas/profesionalno-razvitie/izpit-za-oditori-v-smetnata-palata-2026-g/

Срокът за подаване на документите за участие е не по-късно от 14.04.2026 г. включително.

Сметната палата публикува Списък с международно признатите одитни стандарти и с нормативните актове за подготовка на кандидатите, въз основа на който ще бъдат подготвени въпросите от теста:

https://www.bulnao.government.bg/bg/documents/15811/Pril_Spisak_Aktove_Izpit_SP_2026.pdf