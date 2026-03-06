ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът поиска информация за новата формула за...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22415357 www.24chasa.bg

Вятърът е произвел над 13% от електричеството в Европа за последните 24 часа

1004
Делът на електроенергията, произведена от вятърни централи през последните 24 часа, е над 13 %. СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 13,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,1 процента от общото количество електроенергия (953 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,5 процента (118 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (62,9 процента), Швеция (28,7 на сто) и Португалия (27,2 процента). В България делът 0,8 процента, уточнява БТА. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в  Германия (328,7 гигаватчаса), Испания (148 игаватчаса) и Франция (123,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,8 гигаватчаса. 

 

 

Делът на електроенергията, произведена от вятърни централи през последните 24 часа, е над 13 %. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание