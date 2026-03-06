Вятърът е произвел над 13% от електричеството в Европа за последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 13,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,1 процента от общото количество електроенергия (953 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,5 процента (118 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (62,9 процента), Швеция (28,7 на сто) и Португалия (27,2 процента). В България делът 0,8 процента, уточнява БТА.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (328,7 гигаватчаса), Испания (148 игаватчаса) и Франция (123,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,8 гигаватчаса.