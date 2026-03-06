Китайски учени създадоха полимерно фолио, което превръща топлината в електричество

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екип от Института по химия към Китайската академия на науките, ръководен от Джу Даобън и Ди Чунан, е разработил нов тип полимерно термоелектрично фолио с многослойна пореста структура. Това пише КМГ.

Основният показател за ефективност – термоелектричният коефициент (zT) – достига 1,64, което поставя световен рекорд за гъвкави термоелектрични материали в този температурен диапазон.

Термоелектричните материали позволяват директно преобразуване на топлината в електричество и обратно. Те могат да генерират енергия или да охлаждат без използване на гориво и без шум, което ги прави важни за енергийната ефективност и зелените технологии.

Новият материал има широки перспективи за приложение – например устройства, които се зареждат само от телесната температура, или тъкани, в които материалът е вплетен и функционира като „мобилна батерия" за носими устройства и сензори от интернет на нещата.