Катар: Петролът ще скочи до 150 долара за барел, ако войната в Иран се проточи

Катарският министър на енергетиката Саад Ал-Кааби предупреди, че продължаващата война в Иран и ескалацията на напрежението в Близкия изток могат да имат тежки последици за световната икономика.

В интервю за „Файненшъл таймс" той заяви, че ако конфликтът се проточи, всички износители на енергийни ресурси от региона на Персийския залив може да спрат производството си в рамките на седмици, а цената на петрола да достигне 150 долара за барел.

Ал-Кааби, който е и президент и главен изпълнителен директор на QatarEnergy, предупреди, че продължителна война може „да срине икономиките по света. По думите му, ако конфликтът продължи още няколко седмици, това ще се отрази директно върху глобалния икономически растеж.

„Цената на енергията ще се повиши за всички. Ще се появят недостиги на определени продукти и ще се създаде верижна реакция – фабрики няма да могат да доставят продукцията си", заяви той.

Според него редица износители от Персийския залив скоро може да прекратят временно доставките заради извънредни обстоятелства.

„Очакваме, че всеки, който още не е призовал за форсмажор, ще го направи в следващите дни, ако ситуацията продължи", добави той.

По-рано тази седмица Катар спря производството на втечнен природен газ, след като Иран започна удари срещу държави от Персийския залив в отговор на израелски и американски атаки срещу Техеран. Страната осигурява около 20% от световното предлагане на втечнен природен газ, което я прави ключов фактор за балансиране на търсенето както в Азия, така и в Европа.

Ал-Кааби подчерта, че дори конфликтът да приключи незабавно, на Катар ще са необходими седмици до месеци, за да възстанови нормалния цикъл на енергийни доставки.