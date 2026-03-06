САЩ преговарят с Венецуела за сделка с 1 тон злато

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представители на правителството на Съединените щати преговарят за сделка с венецуелската държавна минна компания "Минервен" (Minerven) за продажба на до един тон злато, предназначено за американския пазар, на стойност около 165 милиона долара, съобщи агенция ЕФЕ.

Според сайта "Аксиос" сделката предвижда "Минервен" да достави между 650 и 1000 килограма златни кюлчета на компанията за търговия със суровини "Трафигура" (Trafigura), която да транспортира златото до рафинерии в САЩ.

Новият икономически ход подчертава засилването на търговските връзки между Венецуела и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, само два месеца след операцията по залавянето на бившия президент Николас Мадуро, пише БТА.

Министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, който посети Каракас, за да обсъди "възможности" в петролната и минната индустрия, се срещна сряда с временния президент на Венецуела Делси Родригес и според съобщения е съдействал за постигането на сделка.

Инвеститорите все по-често се насочват към златото като сигурно убежище на фона на глобалната финансова несигурност и геополитическото напрежение след американските удари срещу Иран, които засягат корабоплаването през Ормузкия проток, отбелязва ЕФЕ.

След срещата си с Бъргъм президентът Делси Родригес обяви план за реформиране на законодателството в минния сектор и потвърди добрите отношения с администрацията на Тръмп.

На 1 февруари САЩ официално отвориха отново посолството си в Каракас, като част от постепенното възстановяване на дипломатическите отношения след разрива през 2019 г.