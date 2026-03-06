"София Тех парк" ще кандидатства за иновации в отбраната за Северния Атлантик

Развитието на София Тех парк обсъди министър Младенова с Управителния съвет на научно-технологичния парк

Министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова проведе среща с Управителния съвет на "София Тех парк". Обсъдени бяха мерките за развитие и трансформационен скок на научно-технологичния парк, новите проекти, в които участва, както и изпълнението на публични политики.

Основен фокус на срещата беше възможността "София Тех парк" да кандидатства и да бъде включен като акселератор в Ускорителя за иновации в отбраната за Северния Атлантик (DIANA). Това ще даде нови възможности на българските иноватори, както и разширяване на инвестиционния потенциал. Също така ще помогне на стартиращите фирми в България да станат част от мрежата за развитие на дълбоки технологии в сектора, което от своя страна ще им отвори нови пазари.

Министър Младенова изтъкна, че иновациите в отбраната са важен приоритет, като е необходимо по-тясно сътрудничество между индустрията и академичните среди.

Обсъдени бяха още Центърът за иновации в отбраната в СТП, Центърът за върхови постижения в Казанлък, мрежата от съществуващите тестови центрове към DIANA, подкрепящи иновации в ключови технологични области като изкуствен интелект, автономни системи, квантови технологии и др.

Министър Младенова подчерта важната роля на лабораториите в СТП и тяхната достъпност за бизнеса.

По време на срещата в МИР особено внимание беше отделено на темата за технологичния трансфер и на надграждането на суперкомпютъра Discoverer с новите системи, които дават възможност да бъдат предоставени допълнителни специализирани услуги в областта на изкуствения интелект.

На срещата от страна на "София Тех парк" присъстваха Тодор Младенов и Мартин Дановски, а от МИР - заместник-министрите Мира Йосифова и Борислав Банков.