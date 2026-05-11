10 конкретни техники да постигате кариерните си цели

Френската психоложка Мариан Леви уверява, че така ще постигнете и хармония между професионален и личен живот

Съсипвате се от работа. Едва издържате безкрайните дни в офиса, често следвани от "домашно" за уикенда. Нямате време за приятели, дори за семейството си. Струва ви се, че минавате покрай собствения си живот.

Френската психоложка Мариан Леви обяснява как да създадате хармония между личния и професионалния си живот, като обърнат нещата в своя полза в работата. Тя предлага конкретни психологически техники, чрез които да го постигнете.

1. Ефект на хеликоптера

Нормално е шефът да иска да произвеждате все повече, все по-бързо и по-качествено. Само че всеки има предел на възможностите, който, и да иска, няма как да надскочи.

Спрете за миг и си представете, че прелитате над самите себе си с хеликоптер. Огледайте се отвисоко, сякаш става дума за чужд човек. Вижте колко уморени и напрегнати сте. Отговорете си и на няколко въпроса: ако работите повече, някой ще повиши ли заплатата ви? Ще се издигнете ли? Ще получите ли други придобивки? Щом отговорът е "не", задръжте темпото. Продължавайте да работите качествено, без обаче да си поставяте невъзможни цели.

2. Спускане на бариера

Постоянно повтаряте, че искате да промените живота си, но упорито не правите нищо по въпроса. Причината е, че самите вие не знаете в каква посока да поемете.

Представете си, че седите в центъра на кръстовище, а около вас има 4 улици с потенциални възможности. Едната води към по-високи доходи, другата - към повече време със семейството, третата - към интересни командировки, четвъртата - към голяма власт. Задайте си въпроса "Какво искам да постигна?". Ако отговорът е "Да изкарвам повече пари", мислено спуснете бариери над другите 3 улици. Така ще може да фокусирате енергията си върху една-единствена точка.

3. Координати на успеха

След като сте изяснили какво желаете, планирайте как ще го постигнете. Начертайте координатна система - това е вашият живот. Разграфете абсцисата на отделни години, например за десетилетие напред. Под всяка точка напишете какво искате да постигнете в този период в професионален и личен план. Отбелязвайте двата аспекта на живота си в различни цветове, като се стремите да ги разпределите равномерно. Върху ординатата отбележете колко високо в йерархията смятате да се издигнете. Тази линия не бива да е само възходяща, а синусоида, тъй като се налага да предвидите периоди на задържане всеки път, когато планирате да дадете при-оритет на личните си дела.

4. Вътрешно освобождаване

Харесвате работата си и съвестно я вършите. Въпреки това не ви върви. Със сигурност има причина.

Идентифицирайте най-напред обективните фактори, които задържат развитието ви. Помислете как бихте могли да се справите с конкретните проблеми, като начертаете план стъпка по стъпка и си дадете срок за изпълнението му.

Помислете кои са субективните причини, които ви възпират. Най-често това е страхът. За да се отървете от него, седнете, затворете очи и оставете отрицателното чу вство да ви обхване напълно. Опитайте се да разберете какво ви подсказва то. Ще се изненадате, когато в съзнанието ви изникнат конкретни образи на хора, които искат да ви попречат, или предусетите в какви ситуации не бива да попадате. Няма нужда да сте екстрасенс, за да получите подобно откровение. Достатъчно е за миг да изключите рационалността си и да се оставите на шестото си чувство, което рядко лъже. След това действайте смело, защото вече знаете от какво да се пазите.

5. Златна клетка

Неизбежно е понякога шефът да ви повишава тон, да се сдърпвате с колегите или да срещате отрицателно отношение от клиентите.

Вместо да се депресирате, си представете, че изграждате около себе си златна клетка. Започнете от стъпалата, преминете към коленете, качете се към торса и завършете с главата. Когато сте в кафеза, вие сте в пълна безопасност. Задръжте образа, докато бурята отмине. После подновете разговора, като се стремите да бъдете спокойни и аргументирани.

6. Убеждаване за нула време

Няма как да напредвате в професията, ако не привлечете максимален брой съмишленици. Има няколко начина да го направите. Най-добре е да ги използвате едновременно.

Когато анонсирате темата, на която ще разговаряте, заложете на емоционалната реакция. Не казвайте "Предлагам идея за повишаване на продажбите", а "Измислих начин да печелим 3 пъти повече на месец".

При разговор използвайте техниката на миметизма, т.е. повтаряйте жестовете на своя събеседник. По този начин подсъзнателно му внушавате, че го харесвате.

Заложете и на реципрочността - многократно изтъкнете колко полезна е та зи идея не само за вас , но и за него.

Ако накарате човека срещу вас да се задвижи на физическо равнище, той ще ви последва и мисловно. Желаете ли например да му продадете нещо, му дайте да го подържи и да го разгледа.

Когато се аргументирате, цитирайте известни имена и фирми.

През цялото време излъчвайте самочувствие, за да покажете кой е лидерът и да наложите волята си.

(Още препоръки в Безценното изкуство да очаровате с думи)

7. Ретроспекция

Спомнете си защо сте избрали професията си. Амбицията ви вероятно е била да работите в областта, която най-много ви вълнува, да срещате интересни хора, да дадете своя принос за обществото. Какво ви пречи да се върнете към тези идеали? Спрете да се оправдавате, че нямате време за усъвършенстване, защото сте претрупани с рутинни задачи. Ако се организирате, ще започнете да ги отхвърляте с лекота и така ще разполагате с необходимия брой часове за работа над самите себе си.

8. Плащане на сметката

Към каквато и професионална цел да се насочите, ще се наложи да се откажете от стари навици и да влошите отношенията си с хората, които ви пречат.

Всяка раздяла, дори с нещо, което ви носи отрицателни емоции, е болезнена. Така че се подгответе за преминаване през мрачен период, преди да постигнете онова, към което се стремите.

Ще ви бъде по-лесно, ако направите следното упражнение. Трябва да изместите свой колега от позиция, която самите вие желаете да заемете - представете си мечтаното работно място като приказно ястие. Насладете му се с поглед, усетете аромата му, опитайте парченце. Искате да го изядете цялото? Да, въобразете си, че го поглъщате. На финала обаче трябва да платите сметката. В случая равностойността на парите е влошаването на отношенията с вашия колега. Но си струва, щом ястието е толкова вкусно.

9. Медийна звезда

Започнете да давате "интервюта" на близките си. Обяснявайте защо се стремите към определено нещо в работата, как планирате да го постигнете, колко време ще ви отнеме. Разговаряйки с тях, ще си отговорите на въпросите, които сами си задавате, а и винаги ще може да разчитате на тяхната подкрепа.

10. Корабът вдига платна

Не е изключено да стигнете до извода, че няма как повече да се развивате на сегашното си работно място и е време да щурмувате нови хоризонти.

За да отплавате с по-малко съмнения, си представете, че сте кораб, заседнал в плитчина. Буксувате на едно място, скоро може да потънете. Затова бързо вдигнете платна, чуйте как вятърът ги надува и ви насочва към други брегове. Не знаете какво ще откриете там, но самото пътешествие си струва.

