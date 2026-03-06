ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво ...

Смениха и шефа на НАП

Милена Кръстанова

Служебното министерство смени и шефа на НАП Христо Марков. Неговото място от 9 март ще заеме Милена Кръстанова. Досега тя бе зам.-изпълнителен директор.

От ноември 2025 г. изпълнителен директор на приходната агенция бе Христо Марков, след като Румен Спецов бе освободен от длъжността във връзка с решението за назначаването му за особен търговски управител на дружествата на „Лукойл" в България.

Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен опит, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции, включително и директор на дирекция „Обслужване" в НАП София. 

Това е поредната рокада на правителството. Дотук то смени всички областни управители, директорите на Националната полиция, на жандармерията и на ГДБОП.

Вътрешният министър смени и 23-ма шефове на областни дирекции на МВР. Останаха само тези в София, Шумен, Силистра, Хасково и Сливен. Последният - Димитър Величков, обаче навършва 60 г. на 20 март - пределната възраст за работа в МВР, и от следващия ден ще трябва да има нов директор.

