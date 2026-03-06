Зам.-министър Николай Найденов: Свободният софтуер може да бъде инструмент за реално управление

ГИС може да бъде инструмент за реално управление – от устройственото планиране до инфраструктурата. Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов пред експерти в сферата и студенти по време на форум в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Днес той откри Конференция за отворени и свободни географски информационни системи, отворени пространствени данни и отворени методи в дистанционните изследвания.

Отворените Географски информационни системи (Отворени ГИС / Open Source GIS) представляват софтуерни инструменти с отворен код, които позволяват събирането, съхранението, манипулирането, анализа, управлението и визуализацията на пространствени данни без разходи за лицензи.

Заместник-министър Найденов посочи, че делът на свободния софтуер в администрацията се увеличава и тенденцията е необратима. Инж. Найденов информира, че през последната година е обучавал повече от 120 служители в различни администрации в страната за работа със свободен софтуер и данни в рамките на провежданите от Института по публична администрация професионални обучения. Това са хора, които вече прилагат наученото – отварят данни, анализират, задават въпроси и търсят по-добри решения, категоричен бе заместник-министърът. Той изрази удовлетвореността си от това, че участниците в тези обучения вече споделят опит и не зависят в такава степен от софтуерни лицензи и данни, а могат сами да изграждат решения. И допълни, че ще работи за това чрез ползването на свободен софтуер да се постигне повече прозрачност, повече контрол и повече експертиза вътре в администрацията.

„Защото когато данните са отворени, дебатът е по-качествен. Когато решенията стъпват на публична информация, доверието расте. А когато държавата работи с общността, резултатите са още по-добри", подчерта регионалният заместник-министър.

Основната цел на Конференцията за отворени и свободни географски информационни системи, отворени пространствени данни и отворени методи в дистанционните изследвания е да популяризира приложението на отворени ГИС сред студенти, професионалисти, обществени организации, администрации и интересуващи се от темата. В рамките на форума бяха проведени и работилници, в които начинаещи и напреднали имаха възможността да развият нови практически умения.