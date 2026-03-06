ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 граници, които човечеството не бива да преминав...

Инфлацията във Венецуела е достигнала рекордните 475% през 2025 г.

Президентът на Венецуела Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Инфлацията във Венецуела се е ускорила до 475 на сто през 2025 г., което е рязко увеличение в сравнение с 48 на сто предходната година, сочат първите официални данни за този показател от повече от година, публикувани днес от Венецуелската централна банка и цитирани от Франс прес.

През 2025 г. венецуелската икономика пострада от затягането на американските санкции. Венецуелската централна банка (BCV), която не публикува редовно статистически данни за инфлацията, не ги беше актуализирала от ноември 2024 г., информира БТА.

Вашингтон започна постепенно да отменя санкциите си срещу Каракас след ареста на президента Николас Мадуро от американските сили на 3 януари. Вицепрезидентът Делси Родригес го наследи на поста.

Санкциите на САЩ значително ограничиха потока от чуждестранна валута, което в крайна сметка повиши цените на стоките и услугите през 2025 г.

В края на миналата година икономистите изчислиха, че Венецуела е на прага на хиперинфлация, през която страната вече премина между 2017 и 2022 г.

Венецуела също така е регистрирала кумулативна инфлация от близо 52 на сто през първите два месеца на 2026 г, оповести централната банка.

Финансовата институция обяви в сряда, че страната е отчела икономически растеж от близо 9 на сто през 2025 г, подчертавайки ролята на петролния сектор въпреки американското ембарго.

След като стана временен президент, Делси Родригес предприе серия от реформи, подкрепени от Вашингтон. Тя проведе реформа на закона за въглеводородите, отваряйки сектора за частни инвестиции, обяви амнистия, предназначена да позволи освобождаването на всички политически затворници и обеща съдебна реформа, както и реформа на минния кодекс.

