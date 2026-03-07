Посланикът на Германия: Първият завод на "Райнметал" в България трябва да отвори още тази година

Строежът на заводите за боеприпаси и барут на "Райнметал" върви по план и първият от тях трябва да бъде открит още тази година. Това обяви германският посланик у нас Ирене Мария Планк пред Нова тв.

Стратегическият договор за изграждане на завод за взривни вещества и боеприпаси на "Ранметал" в България беше подписан през октомври миналата година.

Посланикът на Германия подчерта, че проектът е съвместен, което създава работни места и добавена стойност в страната, а от гледна точка на партньорството между България и Германия важният критерий е крайният резултат, а не чия е заслугата.

„Важно е сътрудничеството да се реализира и заводите да работят - това е класическа ситуация, в която печелят всички", каза Планк в ефира на "Събуди се". Тя уточни, че проектът има пълната подкрепа на служебното правителство и се очаква да укрепи позициите на България като надежден партньор в отбранителната индустрия.

Посланикът обсъди и демографските и икономическите връзки между двете страни. Според нея много българи се връщат от Германия, защото българската икономика се развива, доходите растат, а германските инвеститори продължават да създават възможности за професионално развитие. „Страхотно е да работиш с хора, които познават и двете страни и говорят немски, но са българи", допълни тя.

В контекста на международната сигурност Планк заяви, че България разполага с достатъчно добри отбранителни възможности и се ползва от подкрепата на партньорите в НАТО. Тя изрази увереност в проевропейската ориентация на служебното правителство и подкрепа за прозрачни избори и функционираща съдебна система.

Освен икономическите и политическите въпроси, посланикът сподели и впечатленията си от българската култура. Тя изучава български език и е научила да танцува хоро, като най-силно я впечатлила дълбочината на българската история и цивилизация - от хан Крум и цар Симеон до кирилицата и народните традиции. „Искам да разбирам и да се наслаждавам на всичко това не само като наблюдател", каза Планк.