ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Анчев: Неадекватната реакция на МВР за Петрох...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/biznes/article/22425355 www.24chasa.bg

Германски фермери са пред финансова криза заради скока на цените на горивата

3448
СНИМКА: Pixabey

Германски земеделски асоциации предупреждават, че войната в Близкия изток започва да се отразява негативно на селскостопанския сектор в страната, тъй като рязко нарастващите цени на торове и горива заплашват жизнеспособността на пролетната сеитба, предаде ДПА.

Фермерите в цяла Германия започнаха полските дейности този месец, но сътресенията на енергийния пазар направиха индустрията особено уязвима. Президентът на Германската асоциация на фермерите Йоахим Руквид заяви, че внезапните скокове на цените на дизела и торовете се случват в критичен момент. „Тези увеличения на разходите са просто непосилни за селското стопанство", каза Руквид пред ДПА.

Според асоциацията германските ферми консумират до една трета от годишните си нужди от дизел между март и юни, предаде БТА.

Президентът на Асоциацията на фермерите в източната провинция Бранденбург Хенрик Вендорф отбеляза, че цените на едро на селскостопанския дизел са се повишили с 25 процента само през последните две седмици. Това представлява увеличение от около 30 евро на 100 литра.

По думите на Вендорф настоящите дневни пазарни нива правят „рентабилността невъзможна". Той допълни, че много фермери не са защитени от тези колебания, защото не са имали ликвидност, за да натрупат запаси от гориво миналата година.

Конфликтът в Иран продължава да тласка нагоре световните цени на петрола, горивата и природния газ. Тъй като тези разходи се прехвърлят надолу по веригата, се отправят призиви към германския орган за защита на конкуренцията да се намеси, за да регулира резките увеличения на цените.

СНИМКА: Pixabey

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)