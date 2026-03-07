Бензин и дизел поскъпнаха с 8 евроцента на литър от началото на войната срещу Иран

От началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран цената на бензина и дизела в България се покачи с 8 евроцента на литър, което е малко над 6% поскъпване.

От петък дори най-евтиният бензин А95 струва вече по 1,33 евро за литър, а обикновеният дизел – по 1,38. При него поскъпването за последните две седмици е дори над 8%.

Миналата седмица търговци на горива прогнозираха, че ако войната в Близкия Изток се проточи, масовите горива ще поскъпнат с около 15 евроцента на литър. Служебният енергиен министър Трайчо Трайков обаче сведе това поскъпване само до 3 евроцента при равни други условия и с уговорката, че войната приключи скоро и Ормузкият проход, през който минава една пета от световната търговия с петрол, бъде свободен за движение.

Това засега не се случва. Дори напротив – в петък Кувейт, който е петият по големина производител на петрол в света, обяви, че ще намали добивите заради забавянето на корабния трафик през протока.

Няколко дни преди това Ирак също обяви, че като предпазна мярка срещу задръстването на складовете също ограничава производството на петрол. Саудитска арабия затвори най-голямата са рафинерия, а Катар спря производството на най-големия завод за втечнен природен газ в света.

"Лукойл", "Еко", "Петрол" и "Инса ойл" вдигнаха цените на горивата едва днес, а останалите вериги направиха това още в петък. По обектите на "Лукойл", които принципно продават най-евтино горивото от всички големи вериги, литър А95 от днес е по 1,33 евро. В "Шел" от вчера е по 1,34 евро, а в ОМВ средната цена за цялата верига е 1,30, но всъщност на голяма част от най-оборотните им обекти още от вчера масовото гориво струва по 1,38 евро.