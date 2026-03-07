Иван Иванов: Няма 50% индексация по пътните договори

Няма извършена индексация от 50% по договорите за пътно строителство и анексите към тях, заяви бившият регионален министър Иван Иванов в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Той представи заповед, в която е разписано какви правомощия има Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и второстепенните разпоредители в рамките на МРРБ.

„Тази заповед беше продиктувана от натиск и обаждания от различни политически субекти. Защо се създават условия за натоварване на бъдещо правителство с разходи, които не са заложени в държавния бюджет. Аз се съобразих с тези виждания и издадох тази заповед, защото наистина не е редно в края на мандата на един кабинет да се създават определени ангажименти към бюджет, който още не е приет. Такива индексации не са правени", каза Иванов. Той призова първо да бъде направена проверка, тъй като засега няма официални данни от МРРБ за подобни действия.

Министърът отбеляза, че при встъпването му в длъжност управителят на АПИ Йордан Вълчев и ръководителят на ВиК холдинга Лозко Лозев са били представители на „Продължаваме промяната", наследени от предишното управление. По думите му те „твърде вероятно са имали през цялото време представа какво се случва в тези две структури".

Иванов подчерта, че няма индексация на цените и при съмнения може да бъде направен одит. Според него първоначалните резултати от проверка на Сметната палата показват, че финансовата дисциплина в АПИ и МРРБ се спазва.

Той обясни още, че при поемането на поста задълженията на АПИ са били над 2 млрд. лв. за неразплатени дейности от предишни години. „Ние успяхме до голяма степен да наваксаме това – ремонтирахме нови пътища, пуснахме два участъка от магистрала, започна строителство на нови участъци от магистрали, на участъка в Кресненското дефиле и други", каза Иванов.

По думите му настоящият кабинет не е предприел действия за разплащания към общините. „Всички разплащания, които текат в момента през ББР, са приети от предишния кабинет, а плащанията са разписани от мен", заяви той и изброи извършени плащания за общини през януари и февруари 2025 г. Иванов изрази притеснение, че в новия вариант на удължителния бюджет такива плащания не са предвидени.

Относно търга за мантинели на стойност 490 млн. евро той посочи, че решенията се вземат от Управителния съвет на АПИ и от комисиите по обществените поръчки. „За да пуснат тази процедура, тя е минала на контрол през Агенцията за обществени поръчки и е била одобрена като законосъобразна. Как и кога отварят процедурите – това е тяхно решение", каза Иванов и уточни, че средствата са за 10-годишен период и процедурата може да бъде спряна от служебното правителство.

По повод търг за ремонт на пътища за 1,1 млрд. евро той отбеляза, че АПИ се е забавила с отварянето на офертите. „Не съм поискал от АПИ да ги спира, защото дълго време пътища не могат да бъдат реабилитирани поради липса на изпълнител", посочи той.

За поскъпването на водата Иванов заяви, че това е опция, предложена от КЕВР. „Това е решение на КЕВР, което е като опция – ВиК дружествата може да се възползват, но може и да не го направят. Тогава призовах ВиК дружествата да не се повишава цената и те се съобразиха", каза той.

Иванов коментира и оставката на служебния регионален министър Ангелина Бонева. „Трудно мога да си обясня оставката на служебен министър регионален Ангелина Бонева... Нейният ход за мен беше изненада", заяви той.

По отношение на БСП Иванов съобщи, че няма да бъде кандидат за депутат. „Не влизам в листите на БСП за изборите... Причините са лични", каза той. За включването на Татяна Дончева в листите посочи, че отговор може да даде председателят на партията Крум Зарков.