ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ерик Дейн си отиде в деня, в който преди 20 г. се ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22426659 www.24chasa.bg

Изследване на ДНК оспорва страховете, че коалите в Австралия изчезват

2176
Коала СНИМКА: Pixabay

Изследване на ДНК на коалите оспорва съществуващите страхове за изчезване на този вид в Австралия, разкривайки, че популациите, считани преди за най-застрашени, показват неочаквани признаци на възстановяване, предаде Синхуа.

Изследването, публикувано в списание „Сайънс", анализиращо ДНК от 418 коали в австралийските щати Куинсланд, Нов Южен Уелс и Виктория, установи, че ниското генетично разнообразие не е задължително да сигнализира за висок риск от изчезване на конкретния биологичен вид.

Учените са открили, че някои южни популации, за които някога се смяташе, че са „инбридни", тоест че са засегнати от размножаване от близкородствени индивиди, сега показват признаци на генетично възстановяване, докато северните популации с по-високо генетично разнообразие намаляват, се казва в статията, дело на Андрю Уийкс, старши научен сътрудник в Университета в Мелбърн, и на двама други съавтори, пише БТА.

Учените посочват, че генетичното здраве в дивата природа е по-динамично, отколкото предполагат научните анализи. С разширяването на популациите генетичната рекомбинация може бързо да генерира нови вариации, подобрявайки устойчивостта дори преди традиционните показатели за генетично разнообразие да се възстановят.

Констатациите оспорват предположенията за опазване на определени видове, свързващи генетичното разнообразие със стабилността на популацията, показвайки, че генетичното възстановяване е възможно и след сривове, ако популациите се разрастват бързо. „Трябва да започнем да проследяваме откъде идват популациите и накъде се насочват, не само къде се намират сега", пишат авторите на проучването, цитирани от Синхуа.

Коала СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Наука и технологии

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)