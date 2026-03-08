Служебният министър на финансите готов за разговори за удължителния закон за бюджета

Служебният министър на финансите Георги Клисурски каза, че е отворен за разговори с парламентарните групи и още другата седмица ще отиде в Народното събрание, за да разговарят за удължителния закон за бюджета. В предаването „Неделя 150" по БНР той отбеляза, че е отправил покана към тях миналата сряда, но повечето партии не са се отзовали.

Той припомни, че служебният кабинет и Министерството на финансите в момента има две основни задачи – подсигуряване на провеждането на изборите и на функционирането на държавата след 31 март. По думите на Клисурски, ако не се приеме ново удължаване на вече действащия удължителен закон за бюджета, след края на месеца държавата няма да има право да извършва плащания, включително не би могла да разплати разходите за изборите, които вече са гласувани в план-сметката.

Финансовият министър апелира представителите на политическите партии в парламента да подкрепят удължаването на закона, за да е валиден след 31 март до приемането на редовен бюджет за 2026 година. Така няма да има каквото и да е прекъсване в разходите и ще бъдат подсигурени основните функции на държавата.

БТА припомня, че тази седмица Комисията по бюджет и финанси трябваше да разгледа законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета, внесен от служебното правителство, който се предвижда да действа до приемането на редовен бюджет за 2026 г. Заседанието обаче беше отменено.

Относно инструмента „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE), чието задействане също зависи от приемането на удължителен бюджет, Клусурски обясни, че средствата по регламента са европейски средства - това е заем с изключително изгодни условия, с изключително дълъг гратисен период, с изключително ниски лихви, каза той. Става въпрос за над 3,2 милиарда евро ресурс, като първите 500 милиона евро могат да пристигнат в България още през април. Това ще стане, ако всички ние си свършим отново колективно работата, заяви финансовият министър. Той допълни, че е напълно „за" сключването на този договор и от гледна точка на привличане на финансов ресурс към страната, и от гледна точка на модернизиране на нашата отбрана, тъй като тя има нужда от това.