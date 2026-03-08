Служебното правителство работи, за да подаде искане за четвъртото плащане по ПВУ

Служебното правителство работи много усилено с Европейската комисия (ЕК) да подаде искане за четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) още в края на този месец или началото на следващия. Така средствата ще могат да пристигнат в България около юни или юли. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски в предаването „Неделя 150" по БНР.

По думите му това ще бъде една от големите цели на служебния кабинет. По четвъртото плащане се очакват максимум 900 милиона евро.

Клисурски каза, че кабинетът „Желязков" е успял да направи така, че България да получи второто и третото плащане по ПВУ, макар и с удръжки. По третото плащане на България бяха удържани над 100 милиона евро, тъй като все още няма действащ и достатъчно добър механизъм за отчетност на главния прокурор. Освен това, тъй като нямаше избрани независими членове за комисия за противодействие на корупцията, на България бяха удържани от ЕК още 250 милиона евро. След като същата комисия беше закрита, ЕК ще иска със задна дата да удържи още 250 милиона евро на България, обясни финансовият министър.

Той посочи, че ще търсят конструктивен диалог с народните представители, за да подсигурят максимално средства за България.

Георги Клисурски открои няколко законопроекта, който парламентът може да приеме преди да се разпусне и така да увеличи със стотици милиони средствата, които България ще получи през юни. На първо място той постави Закона за лобизма - ако не бъде приет, до 400 милиона евро биха могли да бъдат удържани от нашето четвърто плащане по ПВУ.

Финансовият министър каза още, че работят и по следващите плащания след четвъртото, като отново наблягат на законодателни инициативи, реформи, които Европейската комисия изисква от България, за да може навреме, към края на август, да подадем искане за петото плащане.