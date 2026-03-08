Асен Василев: Очаквам сегашният парламент да приеме удължителния закон за бюджета

Председателят на „Продължаваме промяната" Асен Василев заяви в предаването „Неделя 150" по Българското национално радио, че очаква сегашният парламент да приеме т.нар. удължителен закон за бюджета. В края на февруари законопроектът за промени на удължителния закон за бюджета беше внесен в Народното събрание от служебното правителство.

Става въпрос буквално за четири абзаца, няма нищо спорно, каза Василев относно удължителния закон на бюджета. Не мисля, че ГЕРБ искат в средата на предизборната кампания да спрат ключови плащания, коментира той. Законопроектът може да мине много бързо и трябва да мине преди парламентът да се разпусне за предизборната кампания, каза още Василев.

Относно ситуацията в Близкия изток, председателят на ПП каза, че цената на газа стои стабилна, а при горивата има ръст. По думите на Василев проблем с доставките на петрол няма. Според него е „леко преиграване" свикването на извънредно заседание на парламента във вторник, 10 март. На заседанието предстои изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция „Митници" Георги Димов, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов във връзка с доставката на горива.