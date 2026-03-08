Китай: Има опасност от ескалиране на спора с производителя на чипове „Некспериа"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След голям конфликт миналата година, в който се включи и нидерландското правителство, Китай предупреди за опасността от по-нататъшно ескалиране на спора с нидерландския производител на чипове „Некспериа" (Nexperia), предаде ДПА.

Министерството на търговията в Пекин отговори с остра критика, след като китайското дъщерно дружество на компанията публикува изявление, в което обвинява централата си в Холандия, че блокира потребителските акаунти на служители в Китай.

Действията на „Некспериа" в Нидерландия са оказали значително влияние върху производството и дейността на компанията, посочи министерството.

„Ако това доведе до по-нататъшна криза в глобалната верига за доставки на полупроводници, нидерландската страна трябва да поеме пълна отговорност", се казва в отговор на изявление на „Некспериа" в Китай от предния ден.

Компанията заяви, че блокирането на акаунтите на 3 март е оказало значително влияние върху дейността ѝ в страната, като например процесите по поръчките.

„В момента повечето бизнес операции са възобновени, което гарантира поддържането на основните производствени операции", добавиха от компанията.

Китайското министерство предупреди, че деактивирането на акаунтите е предизвикало „нови конфликти" и е усложнило текущите преговори.

През октомври Пекин спря износа на полупроводници „Некспериа", произведени в Китай, което шокира европейската автомобилна индустрия - важен клиент за чиповете, които се използват в управлението на батерии за електрически автомобили, контрола на двигателите, осветлението, сензорите и други функции.

Нидерландското правителство пое контрола над фирмата, но през ноември миналата година се отказа от него, оставяйки начело временен мениджърски екип. Оттогава Пекин изисква от Холандия да предприеме допълнителни мерки.