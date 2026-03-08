Нито една дама не е начело във водещите австрийски компании

Едва 13.8 на сто е делът на жените в управителните съвети на австрийските компании, включени в основния индекс на Виенската фондова борса (WBI), и остава на ниско ниво, съобщава АПА.

В 54-те компании, обхванати от проучването, понастоящем няма нито една жена на поста главен изпълнителен директор, показва актуалният „Барометър за смесено лидерство" на одиторската и консултантска компания И Уай (EY) към 1 януари 2026 година, посочва БТА.

От общо 188 членове на управителните съвети в тези компании само 26 са жени, докато предходната година те са били 24. Въпреки това ръководните органи остават в ръцете на мъжете - 31 от 54 компании (или 57 процента) имат управителен съвет, съставен изцяло от мъже.

Оперативното ръководство остава мъжка работа

Когато жените се издигат в управителния съвет, те рядко достигат оперативното ръководство, установява проучването на И Уай. Повечето жени на високи мениджърски постове отговарят за финансите (10 са главни финансови директори) или оперативни подразделения (9). В проучваните компании две жени са директори по управление на риска. Позицията на главен изпълнителен директор обаче понастоящем остава запазена изключително за мъже.

Само малка част от фирмите залагат на смесени екипи: само три компании имат повече от една жена в управителния съвет.

В отраслите енергетика и транспорт и логистика жените заемат 20 процента от ръководните позиции. На последно място са автомобилната и телекомуникационната индустрия, в чиито управителни съвети няма нито една жена.

Критика към промяната в закона

Австрия в момента разработва Закон за ръководните позиции в дружествата, чрез който трябва да бъде приложена Директивата на ЕС относно жените в управителните съвети, която има за цел подобряване на баланса между половете сред заемащите ръководни длъжности.

Хелен Пелцман, партньор в правното подразделение на И Уай, критикува настоящия вариант на законопроекта. По думите й проектът е „осезаемо отслабен" в сравнение с първоначалната версия. Първоначално планираната задължителна разпоредба, според която в управителните съвети с повече от двама членове трябва да има поне една жена, е била премахната.

„По този начин един ясен инструмент за равенство се превръща в до голяма степен незадължителна препоръка", казва Пелцман.

Квотата действа в надзорния съвет

По-добра е ситуацията в контролните органи, където вече се прилагат законови квоти. В надзорните съвети делът на жените е 31,7 процента (166 от 523 мандата). Това обаче е само минимално увеличение в сравнение с август 2025 г. (31,5 процента). От края на юни 2026 г. се предвижда да се приложи засилена квота от 40 процента жени в надзорните съвети. Към момента финансовият сектор е единственият, който достига тази стойност със средно 40,5 процента дамско участие, докато секторът на суровините е далеч назад с 16,7 процента.