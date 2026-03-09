Еко нормите принуждават Volvo да намали мощността на двигателите

Volvo е принудена да намали мощността на своите plug-in хибриди и бензиновите двигатели. Бензиновите мотори ще бъдат по-слаби и по-екологични с цикъла на Милър, но по-мощните електрически агрегати би трябвало ще компенсират това.

От ноември 2026 г. стандартите за емисии на ЕС ще бъдат допълнително затегнати с въвеждането на Eвро 7. За производителите на автомобили това означава, че емисиите от двигателите с вътрешно горене ще трябва да бъдат минимални.

Volvo подновява четирицилиндровите бензинови двигатели в plug-in хибридите T6 и T8 за XC60, XC90 и V60 за моделната 2027 година.

Резултатът е малко по-нисък разход на гориво, но също така и забележима загуба на мощност на бензиновия двигател. T8 губи най-много мощност. Преди това той осигуряваше обща мощност от цели 455 к.с. Новата версия губи 49 к.с. и спира на 406 к.с. Бензиновият двигател преди произвеждаше 310 к.с. и 400 Нм въртящ момент, но след промяната сега мощността е спаднала до 250 к.с. и 360 Нм въртящ момент.

Печалбата е в разхода: средният разход спада и за двата модела до около 2,7-3,5 литра на 100 км, което е забележимо подобрение.