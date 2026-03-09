ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никола Цолов: Сънувах победата във Формула 2

Жени избраха "Световната кола на годината"

Георги Луканов

[email protected]

4592
Nissan Leaf е световната кола на годината според жените журналистки.

На Международния ден на жената, 8 март, журито на "Световен автомобил на годината", съставено от 86 жени автомобилни журналистки от 55 държави, обяви общия победител за 2026 г.

След много месеци тестове, анализи и дебати на автомобили, репортерки от 55 страни по света гласуваха, за да определят крайния победител, който ще вземе титлата "Световна кола на годината". Победителите бяха избрани по-рано по категории:

• Компактен автомобил: Nissan Leaf

• Компактен SUV: Skoda Elroq

• Лимузина: Mercedes-Benz CLA

• Голям SUV: Hyundai Ioniq 9

• 4x4: Тойота 4Runner

• Спортен автомобил: Lamborghini Temerario

Според Марта Гарсия, изпълнителен президент на WWCOTY, гласуването е било много оспорвано. Няколко модела са получили много сходни нива на подкрепа, което отразява изключителното качество и разнообразие на днешната автомобилна индустрия. В крайна сметка обаче Nissan Leaf спечели голямана награда.

