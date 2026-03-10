Audi спря да приема поръчки за A8 в Германия

Пазарът на луксозни седани се променя. Mercedes наскоро представи изцяло обновена S-класа като превантивен отговор на предстоящия фейслифт на BMW Серия 7. Lexus пенсионира LS след 37 години, а сега станя ясно, че бъдещето на Audi A8 е несигурно.

Според сайтът Motor1, A8 вече не може да се поръчва на германския пазар. Всъщност, офертите са били затворени преди около две седмици и клиентите успяха да конфигурират финалните модели A8 на 18 февруари.

На въпрос за глобалната наличност, говорителят на A8 Марсел Бестле заяви пред Motor1, че това зависи от нивата на наличност и други фактори. Audi не казва кога ще приключи производството, но тъй като луксозният седан вече не се предлага за поръчка на родната им територия, въпросът е кога, а не дали.

Audi A8 от поколение D5 се продава от дълго време, като се има предвид, че е на пазара от 2017 г.

Въпреки че бъдещето на A8 е несигурно, има основания за оптимизъм. Марсел Бестле каза пред Motor1, че компанията "ще обяви допълнителни подробности за евентуален наследник на по-късна дата". Ключовата дума тук обаче е "възможно", тъй като не е ясно дали петото поколение е получило зелена светлина.