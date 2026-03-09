Ток и парно скоро ще се отчитат дистанционно, за водата на всеки три месеца ще идват вкъщи

Реална сметка за парно всеки месец ще има в блокове, където 100% от уредите са смарт

От 1 януари 2027 г. хората, които се отопляват с парно, трябва да го отчитат дистанционно с умни топломери и водомери за топла вода. Ако 100% от блока са подменили уредите, сметките ще са на база реално потребление. Изискването е следствие на евродирективата за енергийна ефективност, която влиза в сила след 9 месеца и 21 дни.

По предварителни данни около 75 на сто от домакинствата в страната вече са с дистанционни уреди. При общо над 600 хил. жилища, които са на парно, това прави към 450 хил. В София, където потребителите са най-много - 468 930, с дистанционни разпределители, топломери и водомери за топла вода са 61,85%. При най-голямата фирма за дялово разпределение - “Техем”, 80% от клиентите са със сменени уреди.

Инвестицията в тях е между 76 и над 200 евро за водомер, дистанционен разпределител струва към 30,06 евро. За двустаен апартамент с три разпределителя и водомер за топла вода това прави средно 167,8 евро. Всеки месец в сметката за парно има и плащане към топлинния счетоводител.

Сумата сега обичайно е 2,30 евро, а с дистанционни уреди става 2,98

Това включва отчет и изготвяне на точна месечна сметка, както и достъп до клиентския портал. Получаването на месечни сметки позволява проследяване и управление на потреблението. Освен това няма да се чака изравнителна сметка, за да се разбере колко точно енергия е ползвана.

Според Кремен Георгиев - председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България, от догодина няма да има нужда събранието на блока да решава, че ще се прави дистанционен отчет. От Министерството на енергетиката заявиха, че такова решение не се изисква, ако всички уреди в сградата - индивидуални топломери, водомери и топлинни разпределители, са дистанционни.

А топлинни счетоводители коментират, че

дори едно домакинство да не е подменило уредите, месечно отчитане за блока няма как да се случи,

тъй като сметките ще са изкривени. Така такъв блок ще си остане на прогнозен отчет и изравнителна сметка.

При водомерите за студена вода дигитализацията обаче е в начална фаза. От “Софийска вода” изпратиха данни, че към февруари тази година индивидуалните водомери с дистанционно отчитане са 7,86%, или 118 209 от общо 1 503 656 броя. Така че посещението на инкасатор един път на три месеца, каквато е практиката на дружеството, ще продължи.

За отчитането на тока няма законови задължения за подмяна със смарт устройства. Но от години с различен темп електроразпределителните дружества инвестират в умни електромери.

При ЕВН от общо над 1,5 млн. устройства вече 1,3 млн. са смарт. При “Електрохолд” от 2,2 млн. почти половината са подменени. При “Енерго Про” умните електромери са едва 10 на сто.

И докато уредите за отчитане на парното и водата са собственост на потребителите, електромерите са на дружествата и те трябва да инвестират в подмяната им. Което означава, че

подобно вложение ще се отчете в цената на тока

119,9 млн. лв. са общите одобрени от регулатора годишни инвестиции на "ЕРМ Запад". До 70% от тях отиват за присъединяване на нови обекти – жилищни комплекси, индустриални зони и нови мощности. За дигитализация остава нищожна сума. Затова дружеството кандидатства за финансиране от Модернизационния фонд. Одобрени са 39 млн. евро, от които са получени 12,5 млн. евро. Дружеството кандидатства и по дуги европейски програми и фондове, за да изпълни целите си - да подмени всички електромери до 5 години.

От “Енерго Про” пък коментират, че преди да започне масова подмяна на средствата за измерване с интелигентни устройства, е необходима допълнителна яснота от страна на КЕВР и решение за икономическата целесъобразност. Предварителните разчети показвали, че пълната подмяна ще струва на дружеството приблизително 150 млн. евро. От КЕВР коментираха, че ще се прави анализ доколко подмяната на уредите ще се отрази на цената на електроенергията.

Според енергийните дружества ползите от умните електромери са безспорни. Една от тях е дистанционно и автоматично отчитане, което елиминира човешки грешки и необходимостта от посещение за отчет.

Освен това клиентите ще могат да следят своето потребление по-детайлно – по дни или периоди, което ще им

помогне да разберат кои уреди консумират най-много ток

Умните електромери позволяват на електроразпределителните дружества по-бързо да установяват прекъсвания на захранването, технически проблеми или аномалии в мрежата.

Технологията създава условия и за въвеждане на бъдещи услуги – по-гъвкави тарифи, интеграция на фотоволтаици, батерии и зареждане на електромобили.

Но отделно трябват инвестиции за умните мрежи, които позволяват при аварии по-бързо да се изолират участъци и да се намалят периодите без ток за потребителите, които не са засегнати от аварията.