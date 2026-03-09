Дизел над 1,50 евро и 100 евро на ден за почивка на морето това лято (Графика)

Хотелиери вдигат цени с оправдание за по-големи разходи

Войната в Иран оскъпи горивата

Лятната почивка тази година ще е по-скъпа - заради по-високи разходи за транспорт със скока на горивата заради войната в Близкия изток и вдигане на цените от хотелиерите.

Транспортните разходи ще се увеличат,

след като само за една седмица горивата поскъпнаха с 8-11 евроцента на литър заради военния конфликт в Иран. Средната цена на литър от най-масовия бензин в България, която дълго време беше 1,24 евро, сега вече е 1,33 евро. При дизела поскъпването е по-осезаемо. Цената на литър преди десетина дни бе 1,28 евро, а сега е 1,39. Така семейно пътуване от София до морето вече струва с 10 евро повече спрямо миналото лято. Търговци на горива прогнозират, че войната в Близкия изток ще доведе поне до 15 евроцента на литър по-скъпи горива. Това означава, че предстои да видим още по-високи цени. Според зам.-шефа на КЗК Радомир Чолаков дизелът може да стигне над 1,50 евро. Тези цени се потвърждават и от търговци на горива.

Това ще доведе и до поскъпването на обществения транспорт преди активния летен сезон. Така билетът за автобус до морето се очаква да се вдигне с поне 1 евро и струва 17-18 евро.

Горивата поскъпнаха от 8 до 11 евроцента за литър, цените се очаква да се качат още и това ще оскъпи пътуването.

А независимо,че през 2025 г. приходите на хотелиерите само от нощувки – без да се включват парите от всякакви съпътстващи дейности, са били 2,7 млрд. лв. и с ръст от 12% спрямо предходната година, разходите им също се увеличават, от което печалбите им изтъняват.

Това е основната причина за готвеното поскъпване на престоя или поне така твърдят самите хотелиери, а проучването е достатъчно представително. Например българските са приготвили за лятото оферти средно с 10% по-високи от миналогодишните. Причината - разходите им се увеличават. Данните идват от традиционното годишно проучване сред бранша, което се прави всеки март от Хотелиерския форум и от асоциацията на професионалистите в хотелиерския мениджмънт.

Паралелно с това ще се вдигат и цените на развлечения,

които поскъпнаха немалко и през последните 12 месеца. За ресторантите никой не се съмнява, че ще намерят също оправдание.

Половината от мениджърите посочват, че оперативните разходи на хотелите са нараснали с между 10 и 20% за последните 12 месеца.

Най-много са тези за персонал, но има и съществено увеличение на парите, които плащат за ток, сметосъбиране, за снабдяване с храна и напитки.

Повечето хотелиери според изследването

възнамеряват да вдигнат цените за лятото,

каза пред “24 часа” изпълнителният директор на асоциацията Георги Дучев.

Средната цена за нощувка през лятото у нас е около 100 евро, но в разгара на сезона при хотелите от по-висока категория по морето тя достига до 200 евро, а в отделни спа хотели от висока категория дори през седмицата цените са по около 300 евро.

Има и бутикови оферти с цени на нощувката, които миналото лято надминаваха 700 лева и по всяка вероятност тази година ще струват поне 400 евро (виж инфографиката).

Лятото на 2026 г. се очертава с горещи цени и по още една причина – на 1 юли влиза в сила приетата преди две години директива на ЕС за платформите за краткотрайно наемане на жилища. По силата ѝ сайтове като AirBnB, Booking и други са длъжни да подават в реално време на данъчните информация за всички резервации и осъществени сделки.

“Бедата в нашия бранш е, че голяма част от легловата база е в сивия сектор. Но директивата има пряко действие и това лято на този пазар ще излязат

огромно количество къщи за гости, апартаменти и стаи, за които собствениците ще трябва да плащат данъци

Дори много от тях да се откажат и да решат, че им е по-изгодно да дават имотите си дългосрочно под наем, с което отново да потънат в сивия сектор, все пак ще има размествания. Но очаквам нощувките при тях също да поскъпнат”, каза Дучев.

Впрочем офертите за ранни записвания за морето през това лято вече показват ръст от около 10-15% в сравнение с миналата година. Те обикновено се правят до края на февруари, като предвиждат с 30 до 50% по-евтина почивка, но в сравнение с цените в пика на лятото - през юли и август. С наближаването на активния сезон отстъпката поетапно намалява.

Например в момента може да се резервира нощувка на принципа all inclusive за юли и август в Обзор за 98 евро, за 59 евро в Слънчев бряг и за 159 евро в хотел с 4 звезди в Свети Константин и Елена. Тези оферти обаче са валидни до 31 март, през април вече ще са с 25% по-скъпи, а през май - с 35% в сравнение със сегашните цени.

Атракции по морето, спортни съоръжения, посещения на кина, театри и културни събития са натрупали за последните 12 месеца средно 16,3% поскъпване. Няма изгледи този тренд да се промени, нито дори да се успокои, защото токът и разходите за персонал влияят много силно.

Например услуги, свързани със спортуване, са поскъпнали с 13,3% за последните 12 месеца. Билетите за концерти са със 7,5% по-скъпи в сравнение с година по-рано. Изключение правят екипировката за спорт, къмпинг и почивки на открито, но това са еднократни разходи, които вече са направени. По-голямата част от това вдигане на цени се трупа от втората половина на 2025 г. насам и няма как тези от миналото лято да са валидни и през 2026 г.

Храненето е съществено перо

от парите, които харчим по време на лятната почивка - достига до около 30%, а често и до 40%. А при ресторантьорите има същото увеличение на разходите, както при хотелиерите - по-високи заплати, по-скъп ток и хранителни продукти. Например плодовете и зеленчуците само през февруари поскъпнаха с около 8% в сравнение с януари, а до лятото със сигурност ще натрупат още инфлация.

Дубай, Египет, Малдивите, Кипър и Тунис рязко станаха неатрактивни

Дубай вече не е сред предпочитаните дестинации за българите след започването на войната в Иран.

Голяма част от туристите вече отказват да пътуват поради страх и несигурност

Туроператорите, които организират екскурзии и почивки в чужбина, са изправени пред нова криза, независимо дали става дума за Близкия изток или някоя още по-екзотична дестинация.

“Голяма част от туристите вече отказват да пътуват поради страх и несигурност, а авиокомпаниите отказват да анулират билетите, които сме им предплатили. Това ни поставя между две страни - няма как да не върнем парите на клиентите, особено на онези, на които скоро им предстои пътуване в Близкия изток, а в същото време сме направили вече разходи”, казва Дарина Василева, собственичка на агенция.

Засега така постъпват само клиентите, които са възнамерявали да посетят през март и април Дубай, Египет, Малдивите, Кипър и Тунис, но ако конфликтът продължи още, със сигурност ще се отказват пътувания и по-късно през лятото.

От сайтовете на някои туроператори личи, че са решили да възстановят 100% платените пари за екскурзии, които са били планирани през март и за които са имали право да удържат известна част. Повечето обаче се придържат към договорите, според които една-две седмици пради планираната дата платените пари се връщат, като се удържат до 50% от сумите.

Войната вече нанася преки удари и върху българския туризъм. Хотелиерите в Банско например вече поискаха помощ от държавата, защото твърдят, че резервираните хиляди нощувки от израелски граждани няма да се осъществят.

“Март беше абсолютно резервиран за туристите от Израел. Те идват за по 5-7 дни в зависимост от полетите. Едни прекрасни туристи. Има рязко изтриване на резервациите и на всички сме върнали парите, защото искаме да сме коректни към тях”, каза председателят на Съюза на туристическия бизнес на Банско Малин Бистрин.

