Трайчо Трайков: Има над 15 000 сигнала за високи сметки за ток, проверяват 130 електромера

Над 15 000 клиенти на електроразпределителните дружества са подали сигнали за необичайно високи сметки за ток. Това съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред bTV.

По думите му първата задача на служебното ръководство е била да започне пълна проверка на всички възможни причини за скъпите фактури.

„За мен най-важното беше да бъде извършена необходимата проверка по всички възможни начини", заяви Трайков.

Той обясни, че до момента е установено, че в огромната част от случаите показанията на електромерите съответстват на издадените фактури. Това обаче не слага край на съмненията.

„След като сравнявате дали показанията съответстват на фактурата и се оказва, че да, съответстват, значи почваме да подозираме електромерите", каза министърът.

Затова регулаторът е демонтирал около 130 електромера, избрани на случаен принцип. Те се проверяват технически и софтуерно в независима лаборатория. Трайков заяви, че очаква резултатите от тези проверки още в началото на следващата седмица.

Ако и те не покажат отклонения, ще остане версията, че по-високите сметки са резултат от по-голямо потребление и по-студено време.

„Но преди да имаме право в името на всички хора, които са притеснени от сметките си, трябва да изчерпим всички възможни варианти", заяви той.

Служебният министър на енергетиката призова управителя на „Лукойл" Румен Спецов да изпълнява така задълженията си, че освен за правата на акционерите, да мисли и за правата на българските потребители.

Трайков коментира скока на цените на петрола в резултат на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, които доведоха до затварянето на стратегическия Ормузки пролив, през който преминават около 20% от световния петрол и 25% от световния втечнен природен газ. Войната се отрази веднага на цените и по бензиностанциите те скочиха с 6%, което отговаря приблизително на 20% на оскъпяване на суровия петрол, обясни Трайков.

Той отбеляза, че ние основно потребяваме бензин, произведен у нас.

„90% от потреблението идва от нашата рафинерия в Бургас, която се управлява от държавата в лицето на Спецов. Бих го призовал, без да става дума за нарушаване на правата на акционера, така да изпълнява задълженията си, че да мисли и за правата на българския потребител", каза министърът.

Той заяви, че вече е разговарял със Спецов по въпроса.

„Според мен трябва да е възможно, защото ценообразуването е в ръцете на рафинерията. Отговорният управител на рафинерията може да защити правата на акционерите, но без да се реализират прекалено големи печалби за сметка на потребителите", добави Трайков.

По отношение на природния газ Трайков описа ситуацията като напрегната, но не и критична за България.

Според него „Булгаргаз" трябва да забави нагнетяването на нови количества в газовото хранилище „Чирен", тъй като в момента страната разполага със сравнително добра запълняемост.

„При нас са 42%, което за края на зимата е нормален процент", каза той.

Министърът подчерта, че България има и друго важно предимство — дългосрочния договор с Азербайджан.

„Този договор е дългосрочен, с постоянни доставки по тръбопровод и е на цена, която е по друга формула и не отразява резките колебания на спотовия пазар", каза Трайков.

По думите му, ако към азербайджанските доставки се добави и наличното количество в „Чирен", страната може да изкара около три месеца без съществени ценови промени, дори и без допълнителни доставки на втечнен природен газ.

В същото време той призна, че световният пазар на LNG е под сериозен натиск, защото Катар произвежда около 20% от втечнения природен газ в света, а затварянето на Ормузкия проток веднага се отразява на пазара.

Трайков беше критичен и към договора с турската компания „Боташ". Според него първоначалната идея е била добра, тъй като България е имала нужда от достъп до турски капацитет, но в крайна сметка условията са се оказали крайно неизгодни.

„После по някакъв начин са се разбързали и са се споразумели по начин, който го прави абсолютно безсмислен към ценово отношение", каза министърът.

Той припомни, че по договора България плаща около 500 хиляди долара на ден, независимо дали използва капацитета или не.

По думите му обаче има шанс за предоговаряне. Той разказа, че е разговарял по темата с турския заместник-министър и е останал с впечатление, че и турската страна разбира колко тежка е ситуацията за България.

„Виждам възможности да предложим вариант, от който в крайна сметка полза ще имат и двете страни", заяви министърът.

В края на разговора Трайков коментира и темата за формулата, по която се изчислява сградната инсталация при сметките за парно.

Той призна, че в министерството има забавяне по въпроса и че съдът основателно е отменил досегашната формула, тъй като тя е била сложна и не винаги достатъчно справедлива.

„И аз съм недоволен, че в министерството са се забавили", каза Трайков.

Според него проблемът е, че ако процентът за сградна инсталация е твърде нисък, това ощетява хората, които са спрели парното, а ако е твърде висок - ощетява тези, които го ползват.

Затова той предлага да се въведе сравнително нисък процент по подразбиране, ако етажната собственост не е взела друго решение.

„Моето предложение ще бъде, освен ако хората не решат друго, да се прилага един сравнително нисък процент, който да съответства на средното нормално потребление", каза министърът.

По думите му става дума за ниво от „20 и няколко процента", като темата трябва да бъде решена до края на април.