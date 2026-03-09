ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български национал с картон в Полша

Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за бюджета тази седмица

Банкноти евро. Снимка: Pixabay

Удължителният закон за държавния бюджет се очаква да бъде разгледан в бюджетната комисия тази седмица. 

Служебният финансов министър Георги Клисурски призова депутатите да приемат бързо удължителния закон за бюджета, за да гарантират разплащанията на държавата.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията ще подкрепи внесената план-сметка, но само, ако в нея не се правят промени. Подкрепа гарантира и председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

Вчера председателят на бюджетната комисия Делян Добрев предложи удължителния закон за бюджета да се разгледа този четвъртък на заседание на комисията. Той добави, че може да бъде приет на две четения в пленарната залата още петък.

В законопроекта са заложени допълнителни средства за отбрана по механизма SAFE. Поправките нямат срок и ще важат до приемането на бюджет за 2026 година. Законът за приходите и разходите, с който се удължава държавния бюджет важи до края да март. Затова се приема и допълнение към законопроекта.

