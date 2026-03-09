Светослав Бенчев: Цените на горивата няма да имат общо с тези преди войната

"Никак не изглеждат добре нещата, петролът вече е 116 долара за барел. Ирак, Кувейт и Катар спират производството, защото вече не може да мине през Ормузкия проток. Силно се надявам всичко да приключи, но не съм оптимист", това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в предаването "Денят започва" по БНТ.

По думите му, ако конфликтът приключи днес, на Катар ще им отнеме между 2 седмици и 2 месеца, за да възобновят производството си.

"Зависи колко бързо ще се отпуши Ормузкия проток и кога ще могат да преминат танкерите, но ще отнеме между 3 седмици и месец. Цените обаче няма да имат общо с това, което беше преди войната", обясни Бенчев.

Той поясни, че проблемът с газовите доставки също е сериозен, защото Катар произвежда голяма част от количеството за азиатския пазар и то трябва да бъде компенсирано.

"От 7-8 години в Европа сме подготвени за подобни ситуации и за съжаление ние плащаме цената на това, което се случва по света. Поскъпването на дизела е повече и това е напълно нормално, защото това е горивото, което се търси, за да се превозят стоките. Наистина сме в извънредна ситуация", каза още той.