Сметната палата съкрати с 18% администрацията на антикорупционната комисия

С близо 18 на сто се намалява общата администрация на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), част от чиято дейност се прехвърли към Сметната палата с изменение и допълнение на Закона за Сметната палата (ЗСП), влязло в сила на 14 февруари 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

С цел оптимизиране на организационната структура и повишаване на ефективността на работата, председателят на Сметната палата Димитър Главчев предложи да се закрият 14 щатни длъжности от общата администрация на закритата КПК, като така се намаляват от 79 на 65 щатните бройки, вливащи се в администрацията на Сметната палата.

Три от щатовете – на председателя и на двамата членове на КПК, които преди промените в ЗСП бяха изборни длъжности, се закриват. Съкращават се 11 незаети щатни бройки за длъжности, които са сходни със съществуващи в администрацията на Сметната палата.

През 2025 г. съставът на администрацията в Сметната палата бе намален с 10 на сто в рамките на административна реформа, предприета от председателя Димитър Главчев. Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика.

Сметната палата насочва усилията си към укрепване на одиторския капацитет с акцент върху привличането на млади специалисти.

За периода от 1 януари 2025 г. до 5 март 2026 г. одитната институция е обявила 25 броя конкурсни процедури за заемане на 187 свободни щатни бройки. Класираните кандидати са 48, назначени са 31 служители.

Обявени и в процес на провеждане са още седем конкурса за заемане на общо 53 свободни щатни бройки.