Ограничават движението на 11 и 12 март в тунел "Железница" на АМ "Струма"

От 8 ч. на 11 март, сряда, до 8 ч. на 12 март, четвъртък, ще се ограничи движението в тунел „Железница“ на автомагистрала“ Струма“ за тестване и профилактика на системата за управление на тунела SCADA, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), информира БТА.

Подобни тестове, според инструкциите за поддържане на съоръжението, е необходимо да се правят два пъти в годината, посочват още от агенцията.

По време на дейностите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на автомагистрала „Струма“ /при 97-и км/, а автомобилите, които се движат към София, ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.

От АПИ посочват, че дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката. От агенцията призовават шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Движението по тунел „Железница“ бе пуснато с официална церемония на 20 февруари 2024 г. Тунел „Железница“ е най-дългият пътен тунел в страната, част от автомагистрала „Струма“. Съоръжението е с дължина около 2 км, а заедно с отсечките, преди и след него, преди година в експлоатация бяха въведени пет км автомагистрален път.